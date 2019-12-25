В ближайшее время белорусская сторона, скорее всего, долг погасит.

Долг Белоруссии перед "Газпромом" резко вырос с конца мая. Тогда компания из России оценивала его в 165,5 миллиона долларов. На данный момент долг вырос до 273 миллионов. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в "Газпроме".

Однако, считает источник, в ближайшее время белорусская сторона, скорее всего, долг погасит.

Отметим, что Александр Лукашенко с начала 2020 года неоднократно просил РФ снизить закупочные цены на газ для Белоруссии, потому как другие европейские страны платят намного меньше.

Ранее мы писали, что РФ и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ.

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