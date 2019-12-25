Алексей Резников заметил, что у Украины нет претензий к местному населению.

Украина назвала число получивших российские паспорта жителей Донбасса. Об этом местным журналистам из издания Gordonua.com сообщил премьер-министр Алексей Резников. Глава правительства заявил, что Киев подсчитал население на неподконтрольных территориях на востоке Украины, которое получило российское гражданство. Чиновник отметил, что украинская сторона не имеет претензий к этой категории граждан.

Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию...Люди вынуждены брать эти паспорта, потому что являются заложниками, это их способ выживания там. Поэтому осуждать их за это мы точно не имеем никакого права Алексей Резников, вице-премьер Украины

Напомним, что ранее свою статистику в августе 2020 года по получению российских паспортов получил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. По сведениям представителя власти, более 130 тысяч жителей ДНР решили получить российское гражданство по упрощенной схеме.

Украина назвала условие для обеспечения поставок воды в Крым.

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