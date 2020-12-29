Кабмин утвердил концепцию развития государственной научно-технической программы.

Украина направит на космическую программу более 1 млрд долларов (почти 30 млрд гривен). Правительство страны утвердило 13 января концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы. Постановление одобрено кабинетом министров. Известно, что половину суммы выделит государство. В рамках реализации проекта будет дополнительно создано почти две тысячи рабочих мест.

Цель концепции - обеспечение эффективности использования космического потенциала и повышение его влияния для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного развития общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и национальной безопасности пояснительная записка

Чиновники отметили, что выполнение программы поэтапно позволит создать национальную систему наблюдения. Она будет сформирована на базе местных и иностранных орбитальных технологий. Задачей для специалистов будет развитие спутниковой группировки, включая задействование собственных платформ и сканеров среднего и высокого разрешения, развитие телекоммуникации и систем вещания, навигационного оборудования с применением GPS, GALILEO, BEIDOU и других систем. Также предполагается, что программа поможет реализовать проекты "перспективных ракет-носителей" и в изучении космического околоземного пространства.

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