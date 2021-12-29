Украина из-за "возможного вторжения" теряет до $3 млрд в месяц

Давид Арахамия объяснил, что из страны выводятся денежные средства.

В Верховной Раде заявили, что Украина из-за информационной кампании по "возможному военному вторжению" со стороны РФ теряет до $3 млрд ежемесячно. Такими сведениями с местными журналистами в эфире телеканала "1+1" поделился представитель правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране $2-3 млрд каждый месяц. Мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки. Мы каждый день считаем потери экономики. Давид Арахамия, депутат Украины

Эксперт подчеркнул, что также ситуацию усугубляет решение о переносе ряда дипломатических ведомств западных стран из украинской столицы во Львов. Эта новость стоила национальной системе еще несколько сотен миллионов долларов. Из страны на конец января было выведено 12,5 млрд долларов из-за ситуации на госгранице с РФ.

Зеленский заявил, что Украине удалось сдержать падение гривны.

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