Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента вопросом времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала уход Александра Лукашенко с поста президента вопросом времени. Её слова приводит The Washington Post.
По её словам, Белоруссия как страна прошла точку невозврата и у Лукашенко нет будущего в качестве её лидера.
И его уход из власти — это лишь вопрос времени.
Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии
По её словам, протестующим для победы будет достаточно просто продолжать свои мирные акции.
Ранее были озвучены детали переговоров Путина и Лукашенко.
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