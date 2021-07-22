Эксперты объяснил, что УИВ столкнулся с COVID-19 тогда же, когда и все общество.

Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус. На брифинге с журналистами научный сотрудник и глава Национальной лаборатории безопасности Юань Чжимин рассказал о том, что организация никогда не синтезировала, не выводила искусственно и не допускала утечки инфекции ковида.

До 31 декабря 2019 года УИВ не изучал и не сталкивался с COVID-19, никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19. Юань Чжимин, китайский ученый

Эксперт заметил, что на данный момент не существует ни одного доказательства, которое подтверждает искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории. Мировые ученые пришли к консенсусу о том, что ковид имеет естественное происхождение.

Напомним, что с начала вспышки коронавируса (с декабря 2019) года общественность и СМИ подозревают, что возбудитель COVID-19 мог утечь из засекреченной лаборатории в Ухане. Именно с этого города инфекция начала распространяться по миру. Представители ВОЗ посещали лабораторию с целью определения причин возникновения коронавируса. Они также попали в максимально изолированную лабораторию BSL-4, о которой и ходили слухи о якобы утечки вируса.

Вирусолог из Уханя не исключила лабораторное происхождение COVID-19.

Видео: YouTube / 青蜂侠