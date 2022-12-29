Угрожавший топором таксисту курьер задержан в Петербурге

Полиция установила, что между таксистом и курьером произошел конфликт, начавшийся у дома 1 по проспекту Медиков.

1 декабря у дома 27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали курьера, который угрожал водителю такси топором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Ранее стало известно о том, что вечером 30 ноября в полицию Адмиралтейского района обратился 34-летний водитель такси авто Kia, заявив, что около дома №41 по Вознесенскому проспекту курьер одного из маркетплейсов подъехал к машине на велосипеде и стал угрожать топором, после чего повредил крыло и фару.

По данным Piter.TV, заявитель вез пассажирку и успел скрыться от нападавшего. Курьера отстранила от работы компания-работодатель.

Установлено, что между таксистом и курьером произошел конфликт, начавшийся у дома 1 по проспекту Медиков. В ходе ссоры первый распылил в лицо второму содержимое газового баллончика и уехал. Курьер догнал своего обидчика и с помощью топора попытался взять "реванш", его доставили в отдел полиции.

Проводится проверка, после нее будет дана правовая оценка действиям обоих.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан мошенник, который обманом лишил пенсионерку 1,8 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу