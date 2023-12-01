В Петербурге задержан мошенник, который обманом лишил пенсионерку 1,8 млн рублей

У дома 211-213 по набережной Обводного канала по подозрению в совершении данного преступления 29 ноября был задержан 22-летний неработающий местный житель.

Полицейскими Приморского района задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении 83-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 ноября обратилась 83-летняя жительница дома по Богатырскому проспекту. Она рассказала, что утром ей на городской телефон позвонил неизвестный и сообщил, что её дочь попала в ДТП, а для не привлечения ее к уголовной ответственности необходимы денежные средства. Пожилая женщина передала неизвестному 1 000 000 рублей и 9 000 евро (871 944 рублей по текущему курсу). Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

У дома 211-213 по набережной Обводного канала по подозрению в совершении данного преступления 29 ноября был задержан 22-летний неработающий местный житель.

Ранее в Ленобласти задержали 16-летнего студента за покушение на мошенничество.

Видео: МВД