Курьера, напавшего с топором на такси, отстранили от работы

Курьера, который напал на таксиста с топором в центре Петербурга, отстранил от работы компания-работодатель. Об этом сообщила пресс-служба магазина.
Напомним, что инцидент произошёл вечером 30 ноября. Таксист перевозил пассажирку: на Вознесенском проспекте путь машине преградил доставщик на электровелосипеде и вытащил из сумки топор, начав угрожать. В компании отметили, что нарушивший общественный порядок курьер найден и отключен от системы.
Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти продолжают осуществлять меры к установлению и задержанию злоумышленника.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан несовершеннолетний фигурант дела об избиении прохожих.
Видео: Piter.TV
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