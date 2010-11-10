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Курьера, напавшего с топором на такси, отстранили от работы

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В компании отметили, что нарушивший общественный порядок доставщик  найден и отключен от системы.

Курьера, который напал на таксиста с топором в центре Петербурга, отстранил от работы компания-работодатель. Об этом сообщила пресс-служба магазина.

Напомним, что инцидент произошёл вечером 30 ноября. Таксист перевозил пассажирку: на Вознесенском проспекте путь машине преградил доставщик на электровелосипеде и вытащил из сумки топор, начав угрожать. В компании отметили, что нарушивший общественный порядок курьер  найден и отключен от системы.

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти продолжают осуществлять меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан несовершеннолетний фигурант дела об избиении прохожих.

Видео: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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