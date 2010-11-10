Курьер угрожал топором таксисту с пассажиркой в центре Петербурга

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Вечером в четверг, 30 ноября, в полицию Адмиралтейского района обратился водитель автомобиля такси Kia, заявив, что около дома №41 по Вознесенскому проспекту курьер одного из маркетплейсов подъехал к машине на велосипеде и стал угрожать топором, после чего повредил крыло и фару. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявитель вёз пассажирку и успел скрыться от нападавшего. Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Добавим, что на данный момент пострадавший не пришёл в отдел полиции для написания заявления по существу.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец пытался вынесли из магазина в брюках 11 банок кофе.

Видео: Piter.TV