Петербуржец пытался вынесли из магазина в брюках 11 банок кофе

Также он пытался украсть сыр и прятал товары под куртку.

В Петербурге наряд Росгвардии задержал мужчину, который под одеждой вынес из магазина 11 банок кофе и другие товары. Об этом рассказала пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Наряд Росгвардии прибыл 29 ноября к супермаркету на Новосмоленской набережной, так как сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации.

На месте происшествия был задержан ранее неоднократно судимый 31-летний гражданин, укравший одиннадцать банок кофе, семь пачек сыра и другие продукты.

По предварительной информации, мужчина спрятал товары под куртку и в брюки, после чего пронес их без оплаты через кассу. Росгвардейцы доставили задержанного в 37 отдел полиции, похищенное было изъято.

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Фото: Росгвардия