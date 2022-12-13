Почти четверть петербуржцев ощущают угрозу увольнения

При этом за I квартал 2023 года 61% сотрудников покинули свою компанию по собственному желанию.

Практически четверть работающих петербуржцев опасаются, что они находятся под угрозой увольнения из-за возможного сокращения или других причин. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

В основном тревогу за сохранение работы испытывают сотрудники, чья деятельность связана с высшим менеджментом, управлением персоналом, строительством, недвижимостью и финансами. При этом, судя по исследованию сервиса, за I квартал 2023 года 61% сотрудников покинули свою компанию по собственному желанию. Из-за сокращения работы лишились только 13% опрошенных.

Ещё 69% респондентов уверенно чувствуют себя на работе и не боятся потерять её. Особенно стабильно чувствуют себя представители сфер медицины, добычи сырья, туризма, ресторанного бизнеса и искусства.

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