Американский ученый рассказал, как снизить вред от смартфонов

Ученый из американского Университета Пердана Эрн Фариз Мохт Поот назвал несколько простых правил, которые помогут снизить вред от смартфонов.
Зачастую активные пользователи смартфонов жалуются на неприятные ощущения в шее и запястьях. По словам специалиста, постоянное использование устройства может навредить двигательному аппарату. Поэтому выбирать новый телефон нужно не по диагонали экрана, а по размеру своей руки. Это не только позволит комфортнее использовать гаджет, но и решит проблему напряженности суставов.
Кроме того, Эрн Фариз Мохт Поот посоветовал пользователям мобильных телефонов тщательнее следить за осанкой. Болевых ощущений в спине и шее можно избежать, если держать гаджет на уровне груди. Упростить жизнь помогут и беспроводные наушники, которые никак не привязывают человека к гаджету.
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Видео: YouTube / Наука 2.0
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