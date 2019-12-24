За основу ученые взяли изменения магнитного поля Земли за последние 100 тыс. лет и объединили их с моделью генерации поля.

Ученые заявили о рекордных сдвигах магнитного поля Земли. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале Nature Communications со ссылкой на ученого Лидского и Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Они пришли к выводу, что магнитное поле ослабевает. Таким образом ось диполя смещается далеко от географических полюсов. Эксперты были уверены, что максимальная скорость смещения магнитного поля равна 1 градусу в году. Но исследование показало, что изменения магнитного поля происходят в 10 раз быстрее, чем считалось ранее.

Напомним, что магнитное поле – это конвекционные потоки расплавленного метала во внешнем ядре Земли.

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Видео: Youtube/Роскосмос ТВ