Ученые считают, что технология по производству вакцины от коронавируса весьма универсальна.

Озвучено новое преимущество вакцины от коронавируса. Об этом заявил профессор Робин Шатток из Имперского колледжа Лондона. На сайте опубликованы тезисы профессора по данной теме.

По словам специалистов, её можно адаптировать и применять в борьбе с другими эпидемиями. Она позволяет производить миллионы доз вакцин в течение нескольких недель. Шатток подчеркивает, что себестоимость препарата будет сравнительно низкой так как его производят синтетическим путем. Он уверен, что лекарство усиливает РНК и стимулирует иммунный ответ организма на инфекцию.

Шатток рассчитывает, что тестовые образцы вакцины будут готовы уже к августу. Дозы лекарства раздадут 300 здоровым добровольцам. Если лекарство окажется эффективным и безопасным, то до конца лета его проверят на группе из 6 тыс. человек.

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Видео: Youtube/Минобороны России