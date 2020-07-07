Озвучено новое преимущество вакцины от коронавируса. Об этом заявил профессор Робин Шатток из Имперского колледжа Лондона. На сайте опубликованы тезисы профессора по данной теме.
По словам специалистов, её можно адаптировать и применять в борьбе с другими эпидемиями. Она позволяет производить миллионы доз вакцин в течение нескольких недель. Шатток подчеркивает, что себестоимость препарата будет сравнительно низкой так как его производят синтетическим путем. Он уверен, что лекарство усиливает РНК и стимулирует иммунный ответ организма на инфекцию.
Шатток рассчитывает, что тестовые образцы вакцины будут готовы уже к августу. Дозы лекарства раздадут 300 здоровым добровольцам. Если лекарство окажется эффективным и безопасным, то до конца лета его проверят на группе из 6 тыс. человек.
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Видео: Youtube/Минобороны России
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