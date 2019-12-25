Ученые выявили белок, способный защитить растения от вирусов

В будущем сорта растений будут иметь повышенную устойчивость к вирусам.

Ученые из университета науки и технологий КНР выявили белок Wuschel, способный защитить растения от вирусов. Китайские специалисты в публикации для Xinhua рассказали о возможности препятствовать выработке вирусных белков в стволовых клетках растений. Исследование поможет разработать новые методы повышений устойчивости сельскохозяйственных культур к вирусам для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Вирус - это простая форма жизни, которая может только захватывать белковую сборочную линию организма, чтобы производить копии самого себя...Мы надеемся применить полученные результаты к большему количеству культур, чтобы они смогли противостоять вирусной инвазии Чжао Чжун, китайский ученый

Дальнейшие тесты покажут, сможет ли Wuschel может стать эффективным противовирусным инструментом. На его базе планируются создаваться сорта растений, которые будут иметь устойчивость к различным вирусам.

Создан антибиотик на основе яда азиатской осы.

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