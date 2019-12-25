Ученые выяснили, в каком возрасте дети наиболее восприимчивы к коронавирусу

Возраст начала жизни человека является самым невосприимчивым к коронавирусу.

Ученые из Канады провели исследование и выяснили, что возраст начала жизни человека является самым невосприимчивым к коронавирусу. Статья была опубликована в журнале JAMA Pediatrics.

Так, ученые собрали данные о заражении в семьях из Онтарио за шесть месяцев прошлого года. В результате были проанализированы данные 6280 семей, в которых коронавирусом заболели дети до 18 лет. Выяснилось, что дети младшего возраста меньше подвержены тяжелым формам коронавируса, чем взрослые или подростки. Однако они могут оказаться активными распространителями вируса.

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