Поставлен рекорд по вычислению числа "Пи"

Расчет занял более 108 дней.

В Швейцарии математики вычислили максимально точное значение числа "Пи". Состоит оно из 62,8 трлн цифр. Статья была опубликована в журнале Science Alert.

Расчет занял числа "Пи" занял 108 дней и девять часов. Подсчитывание точного значения производилось суперкомпьютером, а время, потраченное на него, было в два раза меньше предыдущего. В Книгу рекордов Гиннеса данное достижение уже занесли.

Отмечается, что последний рекорд по вычислению числа "Пи" показал 50 трлн цифр.

Ранее мы писали, что Mastercard полностью избавится от магнитной полосы на картах в 2029 году.

Фото: pexels