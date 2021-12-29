Ученые выяснили, какие женщины чаще всего симулируют оргазм

В предыдущем исследовании говорится, что оргазм симулирует каждая пятая женщина.

Ученые из Университета Южной Флориды пришли к выводу, что женщины, которые зарабатывают больше своих партнеров, симулируют оргазм в два раза чаще. Статья была опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science.

В 2020 году другая группа ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что оргазм симулирует каждая пятая женщина.

Женщины ставят в приоритет потребности партнера над своими собственными желаниями. Когда общество создает невозможные стандарты маскулинности, проигрывают все, - сообщили ученые.

В опросе участвовали 157 женщин, которые состоят в отношениях. У них спрашивали, как часто они симулируют оргазм, а также интересовало ученых частота половых актов у пары. Анализ показал, что женщины, зарабатывающие больше своих партнеров, в среднем в два раза чаще симулируют оргазм.

Ранее мы сообщали, что ученые предложили вводить астронавтов в спячку во время полета на Марс.

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