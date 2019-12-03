Пластические хирурги выяснили, какая часть женской груди больше привлекает взгляд

В эксперименте приняли участие по 50 добровольцев мужского и женского пола.

Польские специалисты в области пластической хирургии провели исследование в ходе которого выяснили, какая часть женской груди больше всего притягивает взгляд.

Эксперты использовали в исследовании метод отслеживания. В эксперименте приняли участие по 50 добровольцев мужского и женского пола. Участникам показывали изображения с восьмью типами женской груди. Большая часть добровольцев ¾ всего времени разглядывали нижнюю часть бюста и соски.

Итоги проведённой работы помогут лучше понимать визуальное восприятие человеком симметрии и эстетики женской груди. Это полезно для врачей в области пластической хирургии.

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