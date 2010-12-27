Жительница Девяткино пожаловалась на оскорбительную рекламу увеличения груди

Эксперты согласились с мнением, что такая реклама реализуется через грубые сексистские стереотипы.

Ленинградское УФАС возбудило дело в отношении "Американской медицинской клиники", плакат которой возмутил жительницу Девяткино. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного управления.

Реклама размещалась в доме 60 по Главной улице в одном из фитнес-центров. На плакате была изображена женщина и подпись: "Если не можешь купить девушке грудь, то надо брать уже с грудью. Бесплатная консультация в подарок для посетителей фитнес-клуба". Заявительница посчитала такую рекламу унижающей достоинство.

Ленинградское УФАС обратилось к Санкт-Петербургскому общественному совету по рекламе. Эксперты согласились с мнением, что такая реклама реализуется через грубые сексистские стереотипы. Также реклама якобы говорит о том, что девушки и женщины, лишившиеся груди из-за операции, не являются полноценными.

Дело рассмотрят 3 декабря 2019 года.

Ранее ветклинику наказали за "кастрацию неверных мужей".

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