Ветклинику накажут за "кастрацию неверных мужей"

Чересчур оригинальная идея стала нарушением Закона о рекламе.

16 сентября комиссия Петербургского УФАС России признала в действиях ветеринарной клиники "Ответ" нарушение Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

В мае этого года по улице Дыбенко разошлась спорная реклама упомянутой ветеринарной клиники: "Акция кастрация. Кот –1000 руб. Кошка – 2500 руб. Неверный муж бесплатно".

По мнению экспертов Ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный совет", такая реклама оскорбительна. 87,5% опрошенных экспертов-рекламщиков согласились с тем, что она оскорбляет человеческое достоинство. Предпринимателю теперь необходимо снять рекламу с распространения. Также владельца "Ответа" ждет штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее в Piter.tv рассказывали о том, что в Петербурге нашли просроченную мясную продукцию.

Фото: Piter.tv; pikabu.ru