Ветклинику накажут за "кастрацию неверных мужей"

16 сентября комиссия Петербургского УФАС России признала в действиях ветеринарной клиники "Ответ" нарушение Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.
В мае этого года по улице Дыбенко разошлась спорная реклама упомянутой ветеринарной клиники: "Акция кастрация. Кот –1000 руб. Кошка – 2500 руб. Неверный муж бесплатно".
По мнению экспертов Ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный совет", такая реклама оскорбительна. 87,5% опрошенных экспертов-рекламщиков согласились с тем, что она оскорбляет человеческое достоинство. Предпринимателю теперь необходимо снять рекламу с распространения. Также владельца "Ответа" ждет штраф до 500 тыс. рублей.
Ранее в Piter.tv рассказывали о том, что в Петербурге нашли просроченную мясную продукцию.
Фото: Piter.tv; pikabu.ru
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