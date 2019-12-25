Специалисты говорят об угрозе для экосистем мирового океана.

Ученые выяснили, что волны тепла в океанах стали более продолжительными. Представители Бернского университета отметили, что на мировую климатическую ситуацию влияет человеческое воздействие. Специалисты фиксируют существенное повышение температуры воды в отдельных районах океанов. Это приводит к нарушению естественных экосистем.

Тепловые волны в океанах стали более чем в 20 раз частыми из-за влияния человека заявление ученых Бернского университета

Специалисты отметили, что повышенная температура в воде вызывает гибель рыб, птиц и млекопитающих. Это также сказывается на обесцвечивании кораллов и провоцирует цветение морских водорослей. К такому выводу ученые пришли после анализа морской поверхности, который они проводили с 1981 по 2017 года. В первом десятилетии насчитывалось около 27 тепловых волн. В среднем они продолжались около 32 суток. Температура воды поднималась на 4,8 градуса по Цельсию. В последнем десятилетии показатель достиг 5,5 градусов по Цельсию. Зафиксированы 173 крупные тепловые волны со средним периодом в 48 дней.

Письмо в бутылке 35 лет путешествовало по воде и вернулось к отправителю.

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