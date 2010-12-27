Австралийские ученые: "Трупы год шевелятся после смерти"

По мнению исследователя, части тела высыхали и сжимались при разложении.

Человеческие трупы могут шевелиться и даже менять свое положение в течение года после смерти. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на исследования австралийского ученого Элисон Уилсон.

Уилсон в течение 17 месяцев снимала труп с 30-минутными интервалами. За это время она выяснила, что конечности трупа, особенно его руки, могут быть довольно подвижны. По мнению исследователя, это объясняется тем, что части тела высыхали и сжимались при разложении.

Открытие может помочь расследованию убийств, а также дать жертве шанс рассказать свою последнюю историю. Элисон Уилсон

Кроме того, возможно, именно процессы разложения, заставляющие труп шевелить конечностями, и стали источником мифов о "Зомби". Также ранее ученые установили связь появления легенд о вампирах с эпидемией туберкулеза. Часто один из членов семьи болел туберкулезом и потом заражал всех, кто жил с ним в одном доме. Вся семья умирала ,и разносчика заболевания обвиняли в вампиризме.

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