Ученые: "Витамин Е не обязательно употреблять одновременно с жирной пищей"

В день организму требуется 15 миллиграммов витамина Е.

Ученые из Орегонского государственного университета в ходе длительного исследования обнаружили неизвестную ранее особенность для усвоения витамина Е. Ранее считалось, что витамин Е нужно употреблять одновременно с жиром.

Теперь ученым удалось доказать, что можно сначала съесть витамин Е, потом употребить жирную пищу через 12 часов и витамин всасывается. Витамин Е используется в качестве антиоксиданта. В день организму требуется 15 миллиграммов этого компонента. Витамин есть в растительных маслах, особенно в оливковом, в миндале, авокадо и семенах подсолнечника.

Ученые в ходе исследования отметили, что витамин Е попадает в кишечник и сидит там в капельке жира в ожидании следующего приема пищи. Куда он попадает при усвоении, пока не известно.

Ранее специалисты назвали 5 лучших продуктов с антиоксидантами для печени.

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