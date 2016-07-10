Ученые выяснили, что коронавирус напрямую повреждает клетки мозга

Предполагается, что это может быть обратимо у людей.

Ученые из Франции, Испании и Германии провели исследование и выявили, что коронавирус мозг плохо влияет на мозг человека. Статья опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Оказалось, что коронавирус может убивать эндотелиальные клетки, которые окружают мозжечок и защищают его от повреждений. Кровь из-за коронавируса начинает циркулировать в областях мозга, где ее не должно быть. При этом эндотелиальные клетки остаются без кровотока, что приводит к кислородному голоданию мозжечка.

Как сообщили ученые, у хомяков этот процесс обратим. По этой причине предполагается, что у людей он тоже может быть необратим.

Ранее мы писали, что при коронавирусе вырабатываются аутоантитела, которые атакуют мозг. Эксперты исследовали спинномозговую жидкость пациентов, полученную с помощью люмбальной пункции.

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