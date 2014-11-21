Ученые выяснили, что COVID-19 зря считали респираторным заболеванием

Вирус поражает артериальную кровеносную систему.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что коронавирус является сосудистым заболеванием. Дело в том, что виру поражает кровеносную артериальную систему. Результаты исследования были опубликованы в Journal Circulation Research.

В статье говорится, что S-белок, образующий ту самую "корону", атакует рецептор ACE2, вызывая повреждение митохондрий клеток, и как следствие — эндотелия сосудов. Об этом сообщает Times of India.

Специалисты в ходе исследования создали "псевдовирус". Он включал в себя только S-белок, других частей вируса не было. Это было сделано для того, чтобы доказать, что этого белка достаточно, чтобы вызвать коронавирус.

По мнению ученых, сосудистые проблемы при COVID-19 могут быть связаны с иммунным ответом пациента. В свою очередь воспаляется и сосудистая ткань легких, что воздействует на органы дыхания.

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