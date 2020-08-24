Ученые создали сперматозоиды из стволовых клеток приматов

Предполагается, что данное исследование поможет излечить мужчин от бесплодия.

Ученые из Университета Джорджии в США создали из стволовых клеток приматов сперматозоиды. Предполагается, что данное исследование поможет излечить мужчин от бесплодия. Статья опубликована в журнале Fertility and Sterility Science.

Отмечается, что из стволовых клеток макак-резусов можно получить рабочие сперматозоиды. Соответствующую технологию можно использовать также для человека.

Для того, чтобы получить незрелые сперматозоиды ученые использовали эмбриональные стволовые клетки. Известны они также как круглые сперматиды, они смогли оплодотворить яйцеклетку макак-резусов.

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