Ученым удалось создать сердце при помощи стволовых клеток

Ученым из Австрии удалось создать сердце с помощью стволовых клеток. Эксперимент проводили в Австрийской академии наук. Об этом сообщается в издании Stat.
Ученым удалось осуществить эксперимент благодаря методу "шести сигнальных путей". Таким образом, клетки смогли самоорганизоваться в кардиомиоциты, которые могут создавать трехмерную структуру. Внешне такая структура напоминает сердце, по своему функционалу, кстати, тоже
Предполагается, что данный эксперимент поможет облегчить операции по трансплантации искусственного органа – теперь такая операция может стать рядовой.
Фото: pixabay
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