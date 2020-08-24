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Ученым удалось создать сердце при помощи стволовых клеток
Сегодня, 9:23
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shuwioll

Ученым удалось создать сердце при помощи стволовых клеток

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Для этого ученые использовали метод "шести сигнальных путей".

Ученым из Австрии удалось создать сердце с помощью стволовых клеток. Эксперимент проводили в Австрийской академии наук. Об этом сообщается в издании Stat.

Ученым удалось осуществить эксперимент благодаря методу "шести сигнальных путей". Таким образом, клетки смогли самоорганизоваться в кардиомиоциты, которые могут создавать трехмерную структуру. Внешне такая структура напоминает сердце, по своему функционалу, кстати, тоже

Предполагается, что данный эксперимент поможет облегчить операции по трансплантации искусственного органа – теперь такая операция может стать рядовой.

Фото: pixabay

Теги: искусственное сердце, создание сердца из стволовых клеток, стволовые клетки
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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