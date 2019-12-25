Большинство петербуржцев оценили качество своей жизни на 7 баллов из 10.

В Петербурге 72% человек считают себя счастливыми. К такому выводу пришла лаборатория публичных исследований СЗИУ РАНХиГС, которая провела опрос по определению уровня счастья горожан и их удовлетворенностью жизнью.

Большинство петербуржцев оценили качество своей жизни на 7 баллов из 10. Ещё в 2017 году показатель достигал отметки 6,5. Счастье петербуржцы испытывают из-за отсутствия проблем со здоровьем у себя и близких, благоустроенного жилья, успехов в личной жизни и достатка. А вот 35,9% петербуржцев не чувствуют себя счастливыми из-за нехватки финансов, проблемам в личной жизни и плохого здоровья.

По мнению 34,4% петербуржцев, в их обществе больше счастливых людей. В свою очередь 25% участников опроса сообщили, что большая часть в круге их общения несчастлива.

Эксперты пришли к выводу, что "счастье у петербуржцев ассоциируется с удовлетворением базовых потребностей безопасности – финансовой, физической, как аспект здоровья, и потребностью в принятии и любви".

Ранее мы писали, что каждый второй петербуржец выступил за оплачиваемые выходные с 1 по 7 ноября.

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