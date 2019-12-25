Каждый второй петербуржец выступил за оплачиваемые выходные с 1 по 7 ноября

В опросе принимали участие более 1600 респондентов старше 18 лет.

Больше половины петербуржцев (54%) высказались за то, чтобы с 1 по 7 ноября были оплачиваемыми нерабочими днями. В это же время, треть респондентов (32%) высказалась против такого решения, еще 14% – воздержались от ответа. Такие результаты опроса опубликовали специалисты сервиса Superjob.

Похожая статистика наблюдается и по всей стране. Так, за объявление неожиданного "отпуска" проголосовали 56% россиян. Они уверены, что это поможет хотя бы немного снизить распространение инфекции. 3 и 10 против и считают, что ситуацию с коронавирусом это не поможет улучшить.

Интересно, что "за" активнее голосовали женщины (60% против 51%). В свою очередь более 50% работодателей против введения нерабочих оплачиваемых дней с 1 по 7 ноября, поскольку государство никак не финансирует эту инициативу.

Опрос проводился в 389 населенных пунктах с 19 по 20 октября. Участие в нем принимали более 1600 респондентов старше 18 лет.

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