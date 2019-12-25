Ученые создали повязку для лечения рака кожи

Неинвазивное изделие уничтожает злокачественные клетки, но не трогает здоровые.

Ученые из Научного института Индианы создали повязку для лечения рака кожи. Об этом рассказали представители "МедикФорум". Они отметили, что изделие использует магнитные волны для воздействия на злокачественные опухолевые клетки. В результате они уничтожаются за счет теплового воздействия.

Известно, что уникальная смесь из магнитный наночастиц создана с использованием метода электроспиннинга. Материал выделяет тепло благодаря высокочастотному колеблющемуся магнитному полю. Испытания проводились на раковых клетках волонтеров, а также лабораторных мышах. У последних были искусственно созданы злокачественные новообразования. В обоих экспериментах неинвазивная повязка успешно поборола рак. При этом здоровые ткани остались неповрежденными. Также медики не выявили дополнительных ожогов, воспалений или утолщения ткани.

Учеными создан дыхательный тест для диагностики рака головы и шеи.

Фото: Pixabay.com

