Работа проводилась австралийскими и норвежскими астрофизиками.

Австралийские и норвежские ученые смоделировали синтез углерода в звездах. Специалисты уточнили, что в условиях термоядерных реакций, которые происходят на Солнце и в массах других небесных тел, синтезируются ядра разных химических элементов. При этом исходными материалами для процессов являются водород и гелий.

Для начала ученые описали состояние Хойла в двух измерениях. Затем в виртуальном пространстве они запустили тройной альфа-процесс. При нем частицы ядра гелия сталкивались и сливались. Процесс формировал более крупные ядра.

Специалисты напомнили, что для того, чтобы получить из гелия углерод, звезде необходимо несколько секунд.

Физики определили верхний предел скорости звука во Вселенной.

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