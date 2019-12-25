Открытие сделано усилиями российских и британских ученых.

Российские и британские физики определили верхний предел скорости звука во Вселенной. Об этом рассказали представители Лондонского университета Королевы Марии, Кембриджского университета и Института физики высоких давлений в Троицке в публикации для Science Advances. По данным ученых, этот показатель составляет 36 километров в секунду. Он в два раза больше, чем скорость звука в алмазе (самый твердый в природе известный науке материал).

Звуковые волны в твердых телах имеют важное значение во многих областях науки. Сейсмологи используют звуковые волны, вызванные землетрясениями, чтобы понять природу и внутреннее строение Земли. Они также представляют интерес для материаловедов, потому что определяют упругие свойства материалов, их способность противостоять нагрузкам Крис Пикард, профессора материаловедения из Кембриджского университета

Параметр верхнего предела звука рассчитан на основе двух безразмерных фундаментальных физических констант: постоянной тонкой структуры и отношения масс протона и электрона. Эти значения играют важную роль во многих процессах. От них зависят такие реакции как распад протона, ядерный синтез в звездах. Баланс между двумя величинами создает узкий коридор "обитаемой зоны", в котором могут формироваться планеты.

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