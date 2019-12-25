Ученые разработали жвачку, которая защищает от коронавируса

Ученые отмечают, что именно во рту происходит активная репликация вируса.

Ученые из Пенсильванского университета разработали жвачку, которая защищает от коронавируса. Статья была опубликована в журнале Molecular Therapy.

Отмечается, что жвачка содержит рецепторы АСЕ2, они не позволяют вирусам проникать в ткани полости рта. Дело в том, что именно во рту происходит репликация коронавируса.

Новая жвачка изготовлена из модицифицированного салата-латука, содержащего в себе большое количество АСЕ2.

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