Ученые разработали жвачку, которая защищает от коронавируса

Ученые из Пенсильванского университета разработали жвачку, которая защищает от коронавируса. Статья была опубликована в журнале Molecular Therapy.
Отмечается, что жвачка содержит рецепторы АСЕ2, они не позволяют вирусам проникать в ткани полости рта. Дело в том, что именно во рту происходит репликация коронавируса.
Новая жвачка изготовлена из модицифицированного салата-латука, содержащего в себе большое количество АСЕ2.
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Фото: pixabay
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