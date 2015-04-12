Илону Маску предложили стать резидентом ОЭЗ "Санкт-Петербург"

Американскому предпринимателю предлагают рассмотреть Петербург как площадку для реализации идей Tesla.

В пятницу, 26 ноября, депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов написал американскому предпринимателю, инженеру и миллиардеру Илону Маску письмо с предложением стать резидентом особой экономической зоны "Санкт-Петербург". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Депутат отметил, что в Петербурге утвердили лучшие условия для ОЭЗ, которые представляют уникальные налоговые возможности для новых резидентов. Помимо прочего, уже сформирован автомобильный кластер из ведущих мировых производителей, что, по мнению Панова, подтверждает подготовленность региона в различных сферах для приема международных инвестиций.

Парламентарий уверен, что Петербург можно рассмотреть как "наиболее перспективную площадку для реализации... идей по развитию компании". На все вопросы Илона Маска, естественно, ответят и будут лично содействовать в реализации проекта.

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