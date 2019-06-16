Ученые рассказали сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть

Неправильный режим сна приводит не только к ухудшению самочувствия, но и к ухудшению внешнего вида.

Британские ученые рассказали о положительном влиянии сна на внешний вид человека, сообщает издание The Mirror.

Согласно исследованию, некоторые люди плохо выглядят с утра из-за неправильного режима сна. Плохой сон также является причиной плохого настроения, чувства раздражительности и возникновения депрессии. Ряд экспериментов позволил выяснить идеальную продолжительность сна – 9 часов 10 минут. При таком количестве сна вам не будет страшен стресс и усталость, а это значит, что все негативные признаки не отразятся на вашем внешнем виде.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что ученые рассказали об опасности длительного перелета.

Видео: YouTube / holistichabits