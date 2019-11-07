Ученые рассказали об опасности недосыпа

В эксперименте приняли участие более 330 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли рассказали об опасности хронического недосыпа. По словам экспертов, главными последствиями продолжительного отсутствия сна является повышение тревожности и уязвимость к стрессу. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Human Behaviour.

Эксперимент длился в течение нескольких месяцев. Участие в нем приняли более 330 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Каждый из них провел в лаборатории два дня – одну ночь он спал, другую проводил без сна. С утра людям показали серию видеороликов, которые должны были вызвать у испытуемых тревогу или отвращение.

В результате выяснилось, что после бессонной ночи префронтальная кора головного мозга начинает функционировать со сбоями. Человек без сна становится беспокойным и испытывает примерно на 30 % больше стресса.

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Видео: YouTube / BRIGHT SIDE