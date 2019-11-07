Ученые обнаружили первый новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет

Этот штамм - часть группы М вида ВИЧ-1.

Группа ученых из США обнаружила первый новый штамм ВИЧ за почти 20 лет. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури. Об этом сообщает телеканал CNN.

ВИЧ, как и другие вирусы, имеет много разных подтипов и штаммов и может меняться и мутировать со временем. Штамм, являющийся частью группы М вида ВИЧ-1, удалось обнаружить после того, как в 2000 году были установлены принципы классификации подтипов.

Ученые заявили, что это открытие может быть вызовом для диагностических тестов и предупредили жителей Земли, что нет причин паниковать. По словам специалистов, штаммом группы М вида ВИЧ-1 заражено мало людей, "это аномалия".

Чтобы объявить о существовании отдельного подтипа, необходимо найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй случай обнаружили в 1989 и 1990 гг. в ДРК. Третий нашли в 2001 году, также в ДРК.

Ранее ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству.

Видео: YouTube / Nucleus Medical Media