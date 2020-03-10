Они сделали это при помощи охлажденного волновода.

Учёные построили самую длинную микроволновую квантовую связь. Работа представлена на конференции Virtual APS Meeting.

Швейцарские физики реализовали когерентную связь между двумя квантовыми системами. Они сделали это при помощи охлажденного микроволнового волновода. Его длина — пять метров.

Ранее ученым не удавалось связать сверхпроводящие квантовые системы на таком расстоянии, потому что терялась конвергентность.

До этого ученые научились управлять большими квантовыми машинами, способными производить огромные вычисления. Они были недоступны для классических суперкомпьютеров.

Ранее древняя раковина позволила ученым измерить сутки в меловом периоде.