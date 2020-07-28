  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые оценили вероятность заразиться коронавирусом на улице
Сегодня, 14:38
136
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ученые оценили вероятность заразиться коронавирусом на улице

0 0

Ветер ускоряет распространение вирусов и бактерий.

Физики из Индии провели исследование и оценили вероятность распространения опасных инфекций на свежем воздухе. Для этого была построена модель перемещения капель жидкости, выделяемых болеющим человеком при кашле. Оказалось, что небольшой попутный ветер способен перенести на большие расстояния различный вирусы, в том числе коронавирус. Статья была опубликована в журнале Physics of Fluids.

Эксперты подчеркивают, что ветер ускоряет распространение бактерий и вирусов на улице при кашле. При этом турбулентные воздушные потоки заставляют их оставаться в атмосфере во взвешенном состоянии.

По этой причине ученые считают, что маски необходимо носить не только в помещении, но и на улице.

Ранее мы писали, что переболевшие коронавирусом теряют антитела в первые полгода после заражения. При этом после полугода показатель остается стабильным до 15-го месяца.

Фото: pixabay 

Теги: вероятность заражения коронавирусом на улице, ношение масок
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии