Ученые оценили вероятность заразиться коронавирусом на улице

Ветер ускоряет распространение вирусов и бактерий.

Физики из Индии провели исследование и оценили вероятность распространения опасных инфекций на свежем воздухе. Для этого была построена модель перемещения капель жидкости, выделяемых болеющим человеком при кашле. Оказалось, что небольшой попутный ветер способен перенести на большие расстояния различный вирусы, в том числе коронавирус. Статья была опубликована в журнале Physics of Fluids.

Эксперты подчеркивают, что ветер ускоряет распространение бактерий и вирусов на улице при кашле. При этом турбулентные воздушные потоки заставляют их оставаться в атмосфере во взвешенном состоянии.

По этой причине ученые считают, что маски необходимо носить не только в помещении, но и на улице.

Ранее мы писали, что переболевшие коронавирусом теряют антитела в первые полгода после заражения. При этом после полугода показатель остается стабильным до 15-го месяца.

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