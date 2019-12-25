Названа длительность естественного иммунитета у переболевших коронавирусом

Самый высокий показатель антител зафиксировали с пятого по 28 день после заражения.

Ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая провели исследование и выяснили, сколько сохраняется естественный иммунитет у переболевших коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на электронную библиотеку bioRxiv.

Отмечается, что переболевшие коронавирусом теряют антитела в первые полгода после заражения. При этом после полугода показатель остается стабильным до 15-го месяца.

Для исследования ученые собрали 190 образцов крови от 136 человек, у которых коронавирус проткал как в легкой, так и в тяжелой форме. При этом самый высокий уровень антител был зафиксирован с пятого по 28-й день после заражения. Затем иммунный ответ антител IgG и плазмы с антителами к инфекции постепенно падал с течением времени, но выровнялся после полугода.

Так, ученые пришли к выводу, что противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, у выздоравливающих от коронавируса сохраняется долгое время. Но отмечается, что штамм "дельта" умеет обходить нейтрализующий эффект антител в плазме.

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