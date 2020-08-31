Ученые выяснили, что коронавирус подавляет клеточный антивирус

Не исключают исследователи и того факта, что вирус умеет подавлять и другие гены, но этого пока доподлинно неизвестно.

Ученые из Йельского университета пришли к выводу, что геноме коронавируса имеются инструкции по производству молекул РНК. Они могут подавлять работу некоторых генов врожденного иммунитета. Об этом сообщается в bioRxiv.

Исследователи выяснили, что зараженные клетки вырабатывают короткие молекулы вирусной РНК. В свою очередь молекула vmiR-5p, подавляет ген BATF2. Этот ген как раз отвечает за выработку природного иммунитета.

Отмечается, что молекулы vmiR-5p могут подавлять и другие гены, но в этом ученым еще предстоит разобраться.

Фото: pixabay