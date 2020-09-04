Инфекционист назвал процент россиян, имеющих иммунитет к COVID-19

Инфекционист Евгений Тимаков назвал процент россиян, имеющих иммунитет к COVID-19. По его словам, антитела к коронавирусу есть от 20 до 70% жителей — в зависимости от региона. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".
Но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс.
Евгений Тимаков, инфекционист
По его словам, из-за того, что вирус движется в сторону более лёгкого распространения, граждане, которые не переболели и не вакцинировались, находятся в большей опасности.
Ранее инфекционист Тимаков предупредил о новой волне COVID-19 в апреле.
Фото: pixabay.com
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