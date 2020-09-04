Инфекционист назвал процент россиян, имеющих иммунитет к COVID-19

Вирус движется в сторону более лёгкого распространения.

Инфекционист Евгений Тимаков назвал процент россиян, имеющих иммунитет к COVID-19. По его словам, антитела к коронавирусу есть от 20 до 70% жителей — в зависимости от региона. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

Но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс. Евгений Тимаков, инфекционист

По его словам, из-за того, что вирус движется в сторону более лёгкого распространения, граждане, которые не переболели и не вакцинировались, находятся в большей опасности.

Ранее инфекционист Тимаков предупредил о новой волне COVID-19 в апреле.

Фото: pixabay.com