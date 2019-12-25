У некоторых людей после коронавируса наблюдается "сверхчеловеческий" иммунитет

Иммунная система в таком случае может предсказать, как вирус мутирует.

Ученые из США выявили, что некоторые люди после перенесенного коронавируса обладают "сверхчеловеческой" способностью бороться с COVID-19. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи назвали такой иммунитет "сверхчеловеческим", или "гибридным". ОтмечаетсЯ, что в таком случае иммунная система способна запомнить вирус и даже предсказать, как он можетмутировать.

"Железный" иммунитет к коронавирусу обнаружили у переболевших коронавирусом и прошедших вакцинацию двумя компонентами препаратов Pfizer или Moderna. У таких людей была выявлена очень высокая защита от коронавируса..

Исследователи отмечают, что обычно иммунитет защищает от повторного заражения до 7-8 месяцев. Через год антитела еще остаются, но человек становится более уязвим к новым штаммам вируса. Однако вакцинация усиливает память о коронавирусе.

Можно разумно предположить, что эти люди будут достаточно хорошо защищены от большинства и, возможно, всех вариантов SARS-CoV-2, которые мы, вероятно, увидим в обозримом будущем, — говорится в исследовании.

Ранее мы писали, что Росздравнадзор получил 7 тыс. сообщений о нежелательных реакциях на вакцинацию от COVID-19.

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