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Ученые назвали три малоизвестных факта о сексе

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Специалисты уверены, что многие люди не знают о некоторых особенностях полового акта.

Ученые-сексологи назвали три малоизвестных факта, имеющих отношение к сексу. Несмотря на переизбыток информации в этой области, специалисты уверены, что многие люди не знают о некоторых особенностях полового акта. Об этом сообщает портал ToDay News Ufa.

Оказалось, что легендарная точка "G" есть не только у женщин, но и мужчин. У представителей сильного пола она находится под мочевым пузырем.

Далее сексологи развеяли миф о незаинтересованности женщин в интимной близости. Якобы представительницы прекрасного пола не являются инициаторами секса. По мнению экспертов, это не соответствует действительности. Они уверены, что в реальной жизни дамы часто думают о половой связи и стремятся к ней.

Третьим малоизвестным фактом является утверждение о том, что только 30 % женщин испытывают оргазм. Мужчинам в этом плане повезло больше: 70 % из них регулярно достигают завершающей стадии во время полового акта.

Ранее мы писали, что американские ученые раскрыли один из главных секретов секса.

Фото: pixabay.com

Теги: исследование, наука, секс
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Тема дня,

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