Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса

Во всем "виноват" спермин - очень мощный феромон, который ученые нашли у рыб.

Американские ученые раскрыли главный секрет секса. Об этом сообщает "РИА Новости".

Паразитические рыбы-миноги помогли американским ученым понять, почему определенный мужской запах заставляет женщин думать о сексе. Во всем "виноват" спермин - очень мощный феромон, который ученые нашли у этих рыб. Органические молекулы, выделяемые кожей, играют большую роль в жизни животных. Многие насекомые также общаются исключительно при помощи феромонов и используют их как сигналы опасности, готовности к размножению и "паспорт".

Ученые пока не выяснили, насколько сильно феромоны влияют на поведение людей. Пока исследования показывают, что около половины женщин реагируют на органические молекулы, выделяемые кожей мужчин.

Видео: Durex Russia

Игорь Блохин