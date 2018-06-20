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Сегодня, 9:12
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nastya960
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Ученые Оксфордского университета: "Красное мясо вызывает рак кишечника"

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Исследования проводились в течение шести лет.

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах повышает вероятность заболевания раком кишечника. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета. Результаты исследований опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Исследование велось шесть лет. Для этого были собраны данные 500 тысяч пациентов. Так были зафиксированы 2 609 случаев рака кишечника среди тех, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет. Результаты показали, что больше всего подвержены риску развития рака кишечника те, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса. Этот показатель был на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

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Видео: Уличная еда/ YouTube 

Теги: красное мясо, оксфордский университет, онкология
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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    Аноним
    Сегодня 10:38

    Мясо от животных, которых напичкали всякими антибиотиками, опасно. Мясо, которое жарят, коптят, опасно. Мясо, которое едят в неограниченном количестве, опасно. А так, это только разговоры.