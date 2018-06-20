Ученые Оксфордского университета: "Красное мясо вызывает рак кишечника"

Исследования проводились в течение шести лет.

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах повышает вероятность заболевания раком кишечника. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета. Результаты исследований опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Исследование велось шесть лет. Для этого были собраны данные 500 тысяч пациентов. Так были зафиксированы 2 609 случаев рака кишечника среди тех, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет. Результаты показали, что больше всего подвержены риску развития рака кишечника те, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса. Этот показатель был на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

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