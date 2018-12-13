Британские медики: "Натертости на ступнях могут свидетельствовать о диабете"

Данная болезнь нарушает чувствительность стоп и человек не может почувствовать, как у него появляются натертости и раны.

Британские медики рассказали, что боль в ступнях может быть признаком проблем со здоровьем. Об этом сообщает британская газета Express.

Например, воспаляющиеся раны на ногах могут предупредить появления диабета. Данная болезнь нарушает чувствительность стоп и человек не может почувствовать, как у него появляются натертости и раны. Если их не обрабатывать, то могут появиться и раны.

При холодной и бледной ступне проблемы могут быть с сердцем или сосудами. Если пульс на ступне не чувствуется, то это может быть признаком аритмии. На мелких костях и суставах может начинаться артрит.

Однако, сразу нельзя ставить себе диагноз по данным симптомам, нужно просто обратиться к врачу.

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Видео: LOVISOVET/YouTube