Ученые нашли вирус, делающий человека глупым

Его обнаружили в ротоглотке.

Ученые нашли в ротоглотке вирус ATCV-1, который снижает когнитивные способности человека. Статья была опубликована в журнале Национальной академии наук США.

Сообщается, что этот вирус снижает когнитивные способности человека, но не сильно. Причем вирус это довольно распространен, говорится в исследовании. Его обнаружили у 40 испытуемых американцев из 90.

Те, у кого на слизистой рта и носа „живет" ATCV-1, показали худшие результаты в тестах, предназначенных для измерения скорости и точности визуальной обработки. Они также достигли более низких результатов в заданиях, предназначенных для измерения внимания, — рассказали ученые.

Ранее мы сообщали, что ученые объяснили причину возникновения северного сияния. Они провели эксперимент в лабораторных условиях.

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